Aiwanger sieht Waldbesitzer durch Heizungspläne benachteiligt

Meldungsarchiv - 10.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat erneut die Heizungspläne der Bundesregierung kritisiert. Der Freie-Wähler-Chef sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei ein Schildbürgerstreich, dass Holzheizungen in Neubauten faktisch verboten seien und in bestehenden Gebäuden durch strenge Vorgaben unattraktiv gemacht würden. Von einem schweren Schaden für die Forstwirtschaft sprach Aiwanger. - Die Bundesregierung will, dass ab dem kommenden Jahr neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es gibt aber zahlreiche Übergangsregelungen und Fördermöglichkeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 06:00 Uhr