Aiwanger sieht sich als Opfer einer Hexenjagd

Berlin: Freie-Wähler-Chef Aiwanger sieht sich in der Flugblatt-Affäre als Opfer einer Hexenjagd. Er habe sich für seine Fehler entschuldigt, sagte er der "Bild am Sonntag". Er sehe keinen Grund für einen Verzicht auf sein Amt als Wirtschaftsminister in der bayerischen Staatsregierung. Aiwanger erklärte, wenn diese Hexenjagd nicht aufhöre und Erfolg habe, werde niemand mehr in die Politik oder in andere Führungspositionen gehen, aus Angst, dass seine Vergangenheit auf jeden schlechten Witz hin durchleuchtet werde. Gestern hat Aiwanger den von Ministerpräsident Söder gestellten Fragenkatalog beantwortet. Details dazu sind nicht bekannt. Aiwanger sagte, er sehe überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung. Weiter erklärte Aiwanger, er wolle die Koalition mit der CSU nach der Landtagswahl im Oktober fortsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 22:15 Uhr