Aiwanger sieht keine Gefahr für Unterwanderung der Bauernproteste

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat unterdessen die Landwirte für die geplanten Blockaden kritisiert. Legitimer Protest ende dort, wo andere in ihrem Recht verletzt werden, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Sie verwies auf Schul- und Arztbesuche. Keinesfalls hinnehmbar seien versperrte Rettungswege. Faeser warnte außerdem vor einer Instrumentalisierung der Proteste durch Rechtsextremisten und Demokratiefeinde. In solchen Befürchtungen sieht der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger eine Verunglimpfung von - so wörtlich - "linker Seite". Die überwältigende Mehrheit der Landwirte habe mit Extremismus nichts zu tun, sagte er der Zeitung "Die Welt". Es sei politisch äußerst unanständig, so der Freie-Wähler-Chef, damit die berechtigten Bauernproteste in Misskredit bringen zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 18:30 Uhr