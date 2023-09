Aiwanger sieht in Flugblatt-Affäre keinen Entlassungsgrund

München: Freie-Wähler-Chef Aiwanger sieht in der Flugblatt-Affäre keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung. Der "Bild am Sonntag" sagte er, er gehe davon aus, mit seiner Beantwortung des Fragenkatalogs von Bayerns Ministerpräsident Söder alle Vorwürfe ausgeräumt zu haben. Er wolle die Koalition mit der CSU weiterführen - wenn möglich auch nach den Wahlen. Aiwanger forderte ein Ende der - so wörtlich - Hexenjagd. Zusätzlich mahnte Aiwanger an, die Schule müsse künftig wieder ein geschützter Raum werden, wo sich Schüler entwickeln können, ohne später für wirkliche oder durch anonym behauptete Fehler vernichtet zu werden. Söder kündigte an, die Antworten auf den Fragenkatalog "in Ruhe" zu prüfen und danach zu entscheiden, ob und wie er mit Aiwanger weiterarbeitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 18:00 Uhr