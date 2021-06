Aiwanger sieht Chance auf Einzug in den Bundestag

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat betont, dass seine Partei auch im Bund zur Verfügung steht. Im BR sagte er, es gebe eine Fifty-Fity-Chance, dass die Freien Wähler nach der Wahl im September in den Bundestag einziehen. Wichtig sei ihm zu verhindern, dass die Grünen mitregieren, so Aiwanger. Sollte es klappen, werde er auf jeden Fall nach Berlin gehen. Dort müsse man die Strippen ziehen, um etwas zu bewegen. Derzeit sind die Freien Wähler in Umfragen wieder unter die Drei-Prozent-Marke gerutscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 08:00 Uhr