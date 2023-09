Aiwanger setzt auf stärkere Zuspitzung im Wahlkampf

München: Die Freien Wähler setzen nach den Worten von Parteichef Aiwanger im Wahlkampf auf stärkere Zuspitzung bürgernaher Themen. Aiwanger sagte dem BR, die Freien Wähler wollten zum Beispiel die Erbschaftssteuer ganz abschaffen. Der Koalitionspartner CSU strebe dagegen nur höhere Freibeträge an. In der Klimapolitik sieht der bayerische Wirtschaftsminister Versäumnisse in Berlin. So setze Bayern vorrangig auf Wasserstoff als Alternative zu fossilen Brennstoffen, sagte Aiwanger. Der Bund bringe aber die nötigen Fördertöpfe nicht zum Laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 11:00 Uhr