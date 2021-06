Aiwanger setzt auf Einzug in den Bundestag

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der frisch im Amt bestätigte Landesvorsitzende der Freien Wähler, Aiwanger, setzt auf den Einzug seiner Partei in den Bundestag. Das machte er im BR Fernsehen deutlich. Aktuelle Umfragen sehen die Freien Wähler zwar bei derzeit drei Prozent. Die fehlenden zwei Prozent der Wählerstimmen für die Fünf-Prozent-Hürde werde man aber noch zusammenkratzen, so Aiwanger. Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident hatte bereits angekündigt, bei einem Wahlerfolg auf Bundesebene nach Berlin wechseln zu wollen. Heute bestätigte ihn die Landesversammlung der Freien Wähler in Nürnberg mit 95 Prozent im Amt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 21:00 Uhr