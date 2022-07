Aiwanger reagiert gelassen auf Österreichs Pläne für Gasspeicher in Haidach

München: In der Frage der Energiesicherheit in Bayern hat Wirtschaftsminister Aiwanger gelassen auf Pläne Österreichs reagiert, den Gasspeicher Haidach an das österreichische Gasnetz anzuschließen. Dem BR sagte er, wichtig sei, dass der Speicher jetzt endlich gefüllt werde. Es sei verständlich, dass Österreich Zugriff auf den Speicher im eigenen Staatsgebiet haben wolle. Bei der Gasversorgung sitze man europaweit ohnehin in einem Boot und müsse sich gegenseitig unterstützen. Zuvor hatte die österreichische Energieministerin Gewessler bestätigt, dass die Regierung in Wien den Gasspeicher in Haidach bei Salzburg bis Jahresende an das österreichische Netz anschließen will. Bislang hängt der nur am deutschen Netz und versorgt vor allem bayerische Haushalte und Unternehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2022 21:00 Uhr