Aiwanger plädiert für Verlängerung der AKW-Laufzeiten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger fordert angesichts der unsicheren Gasversorgung in Deutschland die verbliebenen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. Im BR-Fernsehen sagte der Freie-Wähler-Chef, dass er sich für eine Verlängerung der Laufzeiten stark mache, sei einer Notsituation geschuldet, in der man mit dem Teufel tanzen müsse. Er plädiere angesichts der Lage für eine Verlängerung von wenigstens um ein paar Monate mit den bestehenden Brennstäben. So könne massiv Gas eingespart werden. Auch Ministerpräsident Söder hatte sich für eine Verschiebung des Atomausstiegs ausgesprochen. Es sei völliger Unsinn, die Kernkraft nicht weiterlaufen zu lassen, so der CSU-Chef. Grüne und SPD lehnen eine Laufzeitverlängerung ab. SPD-Chef Klingbeil sagte, das werde es mit seiner Partei nicht geben. Und der Grünen-Vorsitzende Nouripour erklärte, es gebe zahlreiche Argumente dagegen, etwa das Fehlen von Brennelementen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2022 21:00 Uhr