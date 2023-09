Aiwanger nennt Vorwürfe politische Kampagne - Söder rechtfertigt Entscheidung

Grasbrunn: Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Aiwanger hat die antisemitischen Vorwürfe gegen ihn als eine gescheiterte politische Kampagne bezeichnet. Die Freien Wähler hätten geschwächt werden sollen, sagte Aiwanger bei einer Wahlkampfveranstaltung in Grasbrunn bei München. Doch die Partei sei gestärkt worden. Bei X - vormals Twitter - schrieb der Freie Wähler-Chef, man müsse jetzt wieder zur Tagesarbeit zurückkehren, damit Bayern ab Herbst stabil und vernünftig weiterregiert werden könne. Ministerpräsident Söder hatte heute entschieden, dass Aiwanger trotz der Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihn im Amt bleibt. Im ZDF-Sommerinterview erklärte Söder, es wäre unverhältnismäßig gewesen, Aiwanger zu entlassen. Es gebe in der Flugblatt-Affäre keine handfesten Beweise. Zudem seien die Vorfälle dreieinhalb Jahrzehnte her, seither habe es keine vergleichbaren Ereignisse gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 21:30 Uhr