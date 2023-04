Aiwanger nennt Gesetz zum Heizungsumbau einen Irrsinn

Kurzmeldung ein/ausklappen IG Bau sieht Wohnungsbau in schwerer Krise

Berlin: Die Bedingungen für den Neubau von Wohnungen sind in Deutschland laut der IG Bau so schlecht wie noch nie seit dem letzten Weltkrieg. Das hat der Gewerkschaftsvorsitzende Feiger der "Augsburger Allgemeinen" anlässlich des heutigen Wohnungsbautages gesagt. Die Branche leide unter den hohen Baukosten und hohen Zinsen, so Feiger, der vor allem auch hohe Hürden durch Gesetze und Verordnungen bemängelt. Der IG Bau-Vorsitzende warnt, Deutschland stecke beim Bauen und Wohnen in einer absoluten Ausnahmesituation, die nie zuvor so schlecht gewesen sei. Feiger fordert einen Booster für den Neubau von sozialen und bezahlbaren Wohnungen und gibt an, dass dafür ein Sondervermögen von mindestens 50 Milliarden Euro bis 2025 gebraucht werde. Nur dann könne es gelingen, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr neu zu bauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2023 08:00 Uhr