Aiwanger lobt Rolle der Freien Wähler in der Staatsregierung

12.06.2021 12:00 Uhr

Nürnberg: Auf dem Parteitag der Freien Wähler hat der Vorsitzende Aiwanger die Rolle seiner Partei in der schwarz-orangen Koalition in Bayern herausgestellt. Beim Thema Corona habe man viele Dinge pragmatischer, menschenfreundlicher, wirtschaftskompatibler gestaltet, als es ohne die Freien Wähler gelaufen wäre. Es sei täglich mehr als eine Maßnahme gewesen, wo man Dinge habe geradebiegen müssen, betonte Aiwanger. Man müsse sich jetzt für den Fall vorbereiten, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen, und dafür sorgen, dass man nicht wieder alles zumachen muss. Aiwanger bekräftigte sein Ziel, bei der Bundestagswahl über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. "Die Freien Wähler müssen rein, um zu retten, was zu retten ist", so Aiwanger wörtlich. Der 50-Jährige will sich heute auf dem Parteitag in Nürnberg als Vorsitzender bestätigen lassen. Seine Wahl gilt als sicher, zumal kein Gegenkandidat antritt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 12:00 Uhr