Aiwanger kündigt "Ausflugs-Ticker" für Oberbayern an

10.07.2020 09:00 Uhr

München: Wirtschaftsminister Aiwanger will Besucherströme aus überlasteten Ausflugsregionen in Bayern mithilfe eines Online-Portals umlenken. Der Freie Wähler-Chef kündigte im BR an, ein "Ausflugs-Ticker" informiere künftig über Kapazitäten und Wartezeiten. Bis in einer Woche soll das Angebot für ganz Oberbayern stehen. Später kommen dem Wirtschaftsminister zufolge auch weitere Regierungsbezirke hinzu. Aiwanger sagte, Urlauber müssten gezielter gesteuert werden, damit nicht jeder zur selben Zeit zum Beispiel nach Neuschwanstein fahre. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Menschen das Angebot annehmen. Er glaube, dass über 90 Prozent vernünftig genug sind, nicht absichtlich in einen Stau hineinzufahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 09:00 Uhr