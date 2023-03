Aiwanger kritisiert verfehlte Politik der Bundesregierung

Meldungsarchiv - 25.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Augsburg: Bei der Landesversammlung der Freien Wähler hat sich Parteichef Aiwanger mit einer kämpferischen Rede als Spitzenkandidat für die Landtagswahl beworben. Die Partei sei der Macher vor Ort, deshalb brauche Bayern die Freien Wähler in der Regierung, sage Aiwanger. Den Fokus lege man auf den Schutz der Landwirte und des Mittelstands, so der Parteichef, und man wolle die Grundlagen für den Wohlstand der Menschen erhalten. Verzicht sei keine Perspektive, erklärte Aiwanger mit Blick auf die Grünen, die er für eine verfehlte Politik im Bund kritisierte. In Bayern brauche man keine Grünen in der Landesregierung. Kritik übte Aiwanger auch an Bundesgesundheitsminister Lauterbach wegen dessen geplanter Krankenhausreform. Der SPD-Politiker sei ein Totalversager und müsse weg, es gelte die Krankenhäuser in Bayern zu erhalten, sagte der Parteichef. Am Mittag wählten die Delegierten Aiwanger einstimmig zum Spitzenkandidaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 12:00 Uhr