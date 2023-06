Aiwanger kritisiert in Regierungserklärung die Ampelkoalition

Meldungsarchiv - 14.06.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat in seiner Regierungserklärung im Landtag betont, dass die bayerische Wirtschaft stabil sei und den Wohlstand der Menschen sichere. Trotzdem habe die Rezession auch Auswirkungen im Freistaat. Er warf der Bundesregierung vor, die Rahmenbedingungen falsch zu setzen. Man müsse deshalb Fehlentwicklungen klar benennen. Es sei wichtig, die bayerische Auto- und Chemie-Industrie vor Bundesvorgaben zu schützen. Als Beispiel nannte er das Energie-Effizienz-Gesetz, das im Klartext eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft zur Folge habe. Die Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition bezeichnete Aiwanger als fehlgeleitet, während Bayern in vielen Bereichen Vorreiter sei. Seine Behauptung, dies gelte auch für die Windenergie, wurde von vielen Abgeordneten der Opposition mit Gelächter quittiert. Noch nicht beraten wurde über einen Dringlichkeitsantrag der Grünen, Aiwanger wegen seiner umstrittenen Äußerungen bei einer Demonstration am Wochenende aus seinem Ministeramt zu entlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2023 13:45 Uhr