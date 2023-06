Aiwanger kritisiert im Landtag die Ampelkoalition

Meldungsarchiv - 14.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat in seiner Regierungserklärung im Landtag der Bundesregierung erneut Versagen in der Wirtschaftspolitik vorgeworfen. Als Beispiel nannte er das Energie-Effizienz-Gesetz, das im Klartext eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft zur Folge habe. Bayern sei dagegen in vielen Bereichen Vorreiter. In ihrer Erwiderung thematisierte Grünen-Fraktionschefin Schulze die Attacken Aiwangers gegen die Bundesregierung, die er bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz am Wochenende geäußert hatte. Aiwanger wiegele die Menschen gegen die parlamentarische Demokratie auf, Ministerpräsident Söder müsse ihn deshalb entlassen. Die Klima- und Einwanderungspolitik der Bundesregierung sei auch ein Garant für das bayerische Wirtschaftswachstum, so Schulze weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 22:00 Uhr