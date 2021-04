Aiwanger ist gegen mehr bundesweite Rechte im Infektionsschutz

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Freien Wähler in Bayern lehnen die geplante bundeseinheitliche Notbremse im Infektionsschutzgesetz ab. Vize-Ministerpräsident Aiwanger sagte der "Passauer Neuen Presse", er habe "keine Lust", dieser Machtverlagerung von Bayern nach Berlin zuzustimmen, auch mit Blick auf die möglicherweise notwendige Zustimmung des Bundesrats. Aiwanger forderte, der Bund solle sich bei der Corona-Politik um die Dinge kümmern, für die er zuständig sei und wo er bisher versagt habe. Als Beispiel nannte der Freie-Wähler Chef die Beschaffung von Impfstoff. Aiwanger betonte, die Diskussion hierzu sei noch nicht abgeschlossen, auch nicht in der Koalition mit der CSU. Der Bund will mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes mehr Kompetenzen in der Pandemie-Bekämpfung an sich ziehen. Übermorgen berät das Kabinett darüber, dann folgen Bundestag und Bundesrat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2021 13:00 Uhr