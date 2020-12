Aiwanger hofft auf Wirkung des schärferen Corona-Kurses

Nachrichtenarchiv - 07.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger trägt die verschärften Corona-Regeln nach eigenen Worten "zähneknirschend" mit. Das hat er in der Früh im Interview mit dem BR deutlich gemacht. Allerdings tue es sehr weh, betonte Aiwanger. Die Corona-Zahlen im Freistaat seien in den vergangenen Wochen nicht so deutlich zurückgegangen, wie er es sich gewünscht habe. Es hätten deswegen noch deutlich härtere Maßnahmen ab Januar im Raum gestanden, etwa geschlossene Schulen und Kitas. Das, so Aiwanger, wolle man verhindern und dafür die kommenden vier Wochen nutzen. Ab übermorgen gelten in Bayern strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Wohnung darf nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, etwa, um in die Arbeit oder zum Arzt zu kommen. An den Schulen gilt ab der 8. Klasse Wechselunterricht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 08:00 Uhr