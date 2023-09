Aiwanger hat Söders Fragenkatalog beantwortet

München: Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger hat den Fragenkatalog des Ministerpräsidenten zur Flugblatt-Affäre am Abend beantwortet. Das hat die Staatskanzlei dem BR bestätigt. Zum Inhalt der Antworten ist noch nichts bekannt. Was Söder seinen Stellvertreter genau gefragt hat, ist ebenfalls bislang nicht öffentlich. Zuvor hatte Aiwanger bei einem Volksfest in Niederbayern sein bisheriges Verhalten in der Flugblattt-Affäre verteidigt. Er finde es nicht akzeptabel, dass Dinge aus seiner Jugend hervorgegraben würden. Man müsse es Menschen zubilligen, klüger zu werden und sich zu ändern, betonte der Wirtschaftsminister. Dem stimmte auch der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm zu. Zur politischen Kultur gehört es aus seiner Sicht aber auch, dass Politiker Verantwortung für frühere Fehler übernehmen, sie offensiv benennen und authentisches Bedauern darüber zum Ausdruck bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 21:45 Uhr