Aiwanger hat Fragenkatalog zu Flugblattaffäre beantwortet

München: Der bayerische Vize-Regierungschef Aiwanger hat den Fragenkatalog zur Affäre um ein antisemtisches Flugblatt in seiner Schulzeit gestern schriftlich beantwortet. Das bestätigte die Staatskanzlei dem BR. Einzelheiten zum Inhalt wurden aber nicht bekannt. Ministerpräsident Söder hatte Aiwanger gestern zur Eile gedrängt. Anhand der Antworten auf die 25 Fragen will Söder entscheiden, ob er Aiwanger gut einen Monat vor der Landtagswahl als Wirtschaftsminister entlassen wird. Der Freie-Wähler-Chef selbst verteidigte sich gestern erneut bei seinem Auftritt am Karpfhamer Volksfest im niederbayerischen Bad Griesbach. Auch er habe in seiner Jugend "Mist gemacht", sagte Aiwanger wörtlich. - Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, kritisierte Aiwanger für seinen Umgang mit den Vorwürfen und warf ihm eine "Opfer-Täter-Umkehr" vor. Schuster bezog sich dabei auf Aiwangers Äußerung in der "Welt", wonach die Schoa in seinem Fall zu parteipolitischen Zwecken missbraucht werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 06:00 Uhr