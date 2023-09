Aiwanger hat Fragebogen beantwortet - jetzt ist Söder am Zug

München: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt liegt die Entscheidung über die politische Zukunft von Wirtschaftsminister Aiwanger jetzt bei Bayerns Ministerpräsident Söder. Aiwanger hat den von Söder geforderten Fragenkatalog schriftlich beantwortet - das bestätigte die Staatskanzlei dem BR. Zum Inhalt ist aber bisher nichts bekannt. Wie der BR aus Regierungskreisen erfuhr, will Söder die Antworten - so wörtlich - "in Ruhe" prüfen. Der Ministerpräsident hatte vom Ergebnis abhängig machen wollen, ob er Aiwanger gut einen Monat vor der bayerischen Landtagswahl entlässt oder nicht. Beide Politiker wollen heute länger geplante öffentliche Termine wahrnehmen. SPD-Landeschef von Brunn hatte der CSU gestern angeboten, bis zur Landtagswahl eine Minderheitsregierung ohne die Freien Wähler zu tolerieren. Die Affäre sei eine schwere Hypothek für Bayern und damit für die Staatsregierung, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 11:00 Uhr