Aiwanger hält Winterurlaub für verantwortbar

Erhebliche Behinderungen wegen Warnstreiks im ÖPNV

München: Bayernweit legen Warnstreiks den Öffentlichen Nahverkehr seit heute Früh weitgehend lahm. In München und Nürnberg fahren keine U-Bahnen. In der Landeshauptstadt verkehren vier Trambahnlinien und alle Buslinien im 20-Minuten-Takt. Die Warnstreiks in allen größeren Städten in Bayern sollen bis 18 Uhr dauern, in Nürnberg bis Betriebsschluss. In München geht die Betreibergesellschaft MVG davon aus, dass Bus, Tram und U-Bahn ihren normalen Takt frühestens um 20 Uhr wiederaufnehmen können. In Nürnberg hingegen soll der Warnstreik bis morgen früh 01.00 Uhr dauern. Hier kommt es seit dem Morgen zu sehr starken Verkehrsbehinderungen, vor allem auf den Ring- und Einfallstraßen. - Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, um einen einheitlichen Tarifvertrag und mehr Geld durchzusetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 14:45 Uhr