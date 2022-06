Aiwanger hält Windkraftvorgaben für machbar in Bayern

Berliner Polizei untersucht Schrifstücke nach tödlichem Vorfall

Berlin: Nachdem ein Auto am Ku`Damm in eine Menschenmenge gefahren ist, sind in dem Wagen Schriftstücke und Plakate mit Aufschriften gefunden worden. Berlins Innensenatorin Spranger betonte aber ausdrücklich, es gebe kein Bekennerschreiben und widersprach damit Medienberichten. Nach den Worten der Senatorin stehen auf den Plakaten Äußerungen zur Türkei. Die genaue Motivation des Fahrers müsse noch untersucht werden. Auch die Polizei prüft die Schriftstücke noch. Der Täter war gegen 10.30 Uhr an der Berliner Gedächtniskirche in eine Menschengruppe auf dem Bürgersteig gefahren und dann 200 Meter weiter in ein Schaufenster gekracht. Unter den Verletzten sind zahlreiche Schüler einer 10. Klasse aus Bad Arolsen in Nordhessen. Eine Lehrerin wurde getötet. Außerdem wurden fünf Menschen lebensgefährlich und drei Menschen schwer verletzt.

