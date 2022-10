Aiwanger greift bei FW-Landesversammlung Bundesregierung an

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straubing: Auf der Landesversammlung der Freien Wähler in Bayern hat Parteichef Aiwanger die Politik der Bundesregierung scharf angegriffen. Bei dem Treffen in Straubing nannte Aiwanger die hohen Energiepreise "Mutter und Vater aller Probleme". Nach Meinung des Freien Wähler-Vorsitzenden werden in Berlin derzeit die falschen Akzente gesetzt. Es helfe nicht mehr zum Sparen aufzurufen. Aiwanger wiederholte seine Forderung eine Notfallstufe Gas auszurufen, und dieses nur dort einzusetzen, wo es wirklich nötig sei. Er attackierte in seiner Rede vor allem die Grünen und rief dazu auf, die Partei aus der Bundesregierung zu entfernen. Aiwanger plädierte dafür alle Möglichkeiten zur Energiegewinnung zu nutzen. Dazu gehöre auch die Atomlaufzeiten zu verlängern und schon heute neue Brennstäbe für den nächsten Winter vorzubestellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 12:00 Uhr