Aiwanger gibt anderen Parteien Schuld an AfD-Erfolgen

München: Freie Wähler-Chef Aiwanger hat den etablierten Parteien eine Mitschuld am Erfolg des AfD-Kandidaten in Pirna gegeben. SPD und Grüne trieben die Bürger mit ihrer Politik nach rechts, sagte Aiwanger der Welt. Er kritisierte auch, dass die CDU nicht bereit war, den Kandidaten der Freien Wähler zu unterstützen, sonst hätte der das Oberbürgermeisteramt gewinnen können. Aiwanger fordert, dass die Parteien der Mitte die konservativen Themen wieder besetzen. Das habe Merkel aufgegeben. Wenn man diese Dinge nicht in den Griff bekomme, bleibe Pirna kein Einzelfall, so der bayerische Wirtschaftsminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 08:00 Uhr