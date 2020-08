Aiwanger fürchtet hohe Einnahmeausfälle für Gemüsebauern in Niederbayern

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hengersberg: Angesichts der Corona-Ausbrüche in Niederbayern fürchtet Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hohe Einnahmeausfälle für die dortigen Gemüsebauern. Beim Besuch bei Webasto in Hengersberg hat Aiwanger gesagt, viele Landwirte seien jetzt in einer „misslichen Lage“. Sollten täglich hunderttausende Euro an Warenwert vernichtet werden müssen, dürften keine Fehler gemacht werden. Wenn die Konservenfabrik in Mamming längere Zeit stillgelegt werden muss und deswegen Bauern ihre Produkte nicht mehr verkaufen können, sei das „ein großes Drama“, so Aiwanger. In der Konservenfabrik sind inzwischen 166 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Betrieb mit seinen insgesamt 600 Mitarbeitern steht komplett unter Quarantäne.

