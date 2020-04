Aiwanger fordert Zeitplan für eine Öffnung von Hotel- und Gastronomie

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger fordert eine Perspektive für eine schrittweise Öffnung von Hotels und Gaststätten. Im BR-Fernsehen sagte der Chef der Freien Wähler, die Rufe aus der Gastronomie würden lauter. Man brauche jetzt Klarheit, wie es im Mai weitergehe. Sonst müssten viele Betriebe Insolvenz anmelden. Aiwanger hält es für vertretbar, über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen für die Gastronomie ab Mitte Mai nachzudenken. Mit Masken und Abstand sei es genauso zu verantworten, Gäste zu bewirten, wie in einem Supermarkt einkaufen zu gehen. Voraussetzung sei, dass sich die Infektionszahlen stabilisierten. Darüberhinaus fordern die Freien Wähler eine rasche Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Dann könnten auch größere Geschäfte bald wieder öffnen, heißt es in einem Beschluss des Landesvorstands.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 21:00 Uhr