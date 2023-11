Aiwanger fordert wirtschafsfreundlichere Politik

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger fordert eine wirtschaftsfreundlichere Politik auf Bundesebene. Das Handwerk sei ein zentrales Stimmungsbarometer der deutschen Volkswirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Eine wirtschaftsfreundlichere Politik aus Berlin würde auch dem Handwerk helfen, so Aiwanger weiter. Die Unternehmen bräuchten niedrigere Steuern, mehr Klarheit bei der Bau- und Heizungsförderung und weniger Bürokratie. Aus dem aktuellen Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks geht hervor, dass 48 Prozent der an den Umfragen beteiligten Handwerksbetriebe die Geschäftslage als gut einschätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 19:00 Uhr