Aiwanger erwartet klare Aussagen von Virologen zur Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Omikron-Variante und den heutigen Beratungen des Expertengremiums der Bundesregierung nimmt die Diskussion über verkürzte Isolations- und Quarantäne-Zeiten an Fahrt auf. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek bezeichnete es in der "Augsburger Allgemeinen" als denkbar, dass geboosterte Kontaktpersonen kürzer oder gar nicht in Quarantäne geschickt werden. Man müsse hier zwischen Infektionsschutz und der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur abwägen. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger erwartet in diesem Zusammenhang klare Aussagen von den Virologen. Dem BR sagte Aiwanger, es dürfe nicht passieren, dass Infizierte in die Arbeit gehen und dort andere anstecken. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen lehnt eine verkürzte Quarantänezeit für Gesundheitsberufe ab. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Dahmen, es öffne für Omikron zu viele Türen, wenn eine Krankenschwester, die sich um Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten kümmert, von den bisher geltenden Regelungen ausgenommen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 08:00 Uhr