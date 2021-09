Aiwanger entschuldigt sich im Landtag für Wahl-Tweet"

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, Aiwanger, hat sich im Landtag zu seinem umstrittenen Wahl-Tweet am Sonntag geäußert. Aiwanger entschuldigt sich - wie er sagte - "in aller Form" für diesen Tweet. Derzeit prüfe der Wahlleiter, ob es sich um einen Verstoß gegen das Wahlgesetz handele. Weitere Angaben könne er deshalb nicht machen. Aiwanger hatte zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale eine Prognose gepostet, verbunden mit dem Aufruf, für die Freien Wähler zu stimmen. Ministerpräsident Söder hatte seinen Vize dafür scharf kritisiert und eine Entschuldigung gefordert. Die SPD fordert seinen Rücktritt als Vize-Ministerpräsident. Der Landtag ist heute Mittag erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einer Sitzung in Vollbesetzung zusammengetreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 13:15 Uhr