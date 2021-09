Aiwanger entschuldigt sich für Wahl-Tweet vom Sonntag

FDP will mit Grünen, Union und SPD über Regierungsbildung sprechen

Berlin: Die FDP will die Gespräche mit den Grünen über eine künftige Regierungszusammenarbeit im Bund am Freitag in einer größeren Runde fortsetzen. Das hat Generalsekretär Wissing mitgeteilt. Dann wolle man in erste Sachfragen einsteigen. Ein Treffen von vier Spitzenpolitikern hatte es gestern Abend gegeben. Daran nahmen Wissing, Parteichef Lindner sowie die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck teil. Über die Inhalte haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart - Wissing wollte deshalb keine Einzelheiten nennen. Er teilte aber mit, dass die FDP am Samstag mit der Union und am Sonntag mit der SPD reden wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 14:45 Uhr