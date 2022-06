Aiwanger bleibt Bundesvorsitzender der Freien Wähler

Würzburg erinnert an die Messerattacke vor einem Jahr

Würzburg: Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke hat die unterfränkische Stadt an die Tat erinnert. Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt sagte beim ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Marienkappelle, der Schock sitze tief, so lebendig seien die Erinnerungen. Die Tat am 25. Juni 2021 nannte er vor 250 Teilnehmern eine essentielle Zäsur für viele Menschen. An dem Gottesdienst nahmen auch Opfer und Angehörige teil. Anschließend legte Schuchardt am Tatort in der Würzburger Innenstadt einen Kranz nieder. Vor einem Jahr hatte ein wohl psychisch kranker Somalier mit einem Küchenmesser drei Frauen getötet und sechs weitere Menschen schwer verletzt.

