Aiwanger bezeichnet Freie Wähler als "Inbegriff der Demokratie"

Bad Gögging: Zum Auftakt des Parteitags der Freien Wähler hat deren Vorsitzender, Aiwanger, die Bedeutung der Partei hervorgehoben. Die Freien Wähler seien der Inbegriff der Demokratie, man sei ganz nah am Bürger und hole sich etwa am Stammtisch die Meinung des Volkes ein. Bei der Landtagwahl waren die Freien Wähler nach der CSU zweitstärkste Kraft im Parlament geworden - mit 37 Abgeordneten, zehn mehr als bisher. Die Partei strebt eine Neuauflage des Bündnisses mit der CSU an. Die Koalitionsverhandlungen sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 12:00 Uhr