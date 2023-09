Aiwanger betont in der BR-Wahlarena das Koalitionsangebot an die CSU

München: Freie-Wähler-Chef Aiwanger hat in der BR-Wahlarena betont, dass die CSU für seine Partei der richtige Regierungspartner ist. Gemeinsam mit den Christsozialen könne man möglichst fair und möglichst auf Augenhöhe weiterregieren, ungeachtet der zurückliegenden Meinungsverschiedenheiten. Er stehe für eine weitere Koalition zur Verfügung, so Aiwanger weiter. Zweite Kandidatin in der BR-Wahlarena war die AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner. Sie erklärte, als Ministerpräsidentin würde sie einen effektiven Grenzschutz einführen, Push-Back-Zentren bauen und die Atomkraftwerke reaktivieren. Zudem sprach sie sich für eine Reform in der Bildungspolitik aus. An manchen Schulen gebe es einen Migrationsanteil von über 50 Prozent, dadurch sinke der Bildungsstandard.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 23:00 Uhr