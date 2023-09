Aiwanger beantwortet laut Staatskanzlei Fragenkatalog

München: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger die Fragen von Ministerpräsident Söder gestern schriftlich beantwortet. Das hat die Staatskanzlei dem BR am Abend bestätigt, aber keine Einzelheiten über den Inhalt genannt. Söder will daraufhin entscheiden, ob er den Wirtschaftsminister gut einen Monat vor der Landtagswahl entlässt oder nicht. Bei einem Volksfest-Auftritt in Niederbayern hatte Aiwanger gestern erklärt, auch er habe in seiner Jugend - so wörtlich "Scheiß" gemacht und sprach erneut von einer von langer Hand geplanten Schmutzkampagne gegen ihn, um - wie er sagte - vielleicht die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Die Bundesregierung hatte gestern Sorge um das Ansehen des Freistaats in der Welt geäußert.

