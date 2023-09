Aiwanger beantwortet in Flugblatt-Affäre Fragenkatalog

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger den Fragenkatalog von Ministerpräsident Söder mittlerweile schriftlich beantwortet. Das hat die Staatskanzlei am Abend dem BR bestätigt. Über den Inhalt ist bisher nichts bekannt. Nun muss Söder entscheiden, ob er den Wirtschaftsminister gut einen Monat vor der Landtagswahl entlässt oder nicht. Aiwanger selbst hat sich heute bei einem Volksfest-Auftritt erneut verteidigt. Auch er habe in seiner Jugend - so wörtlich - "Mist gemacht". Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, warf Aiwanger eine Opfer-Täter-Umkehr vor. Er bezog sich dabei auf dessen Äußerung in der "Welt", wonach die Schoa in seinem Fall zu parteipolitischen Zwecken missbraucht werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 05:00 Uhr