Airlines sagen Flüge nach Israel ab

Fraknfurt am Main: Die Eskalation im Nahen Osten wirkt sich auf den Flugverkehr aus: Die Lufthansa hat alle Verbindungen nach Tel Aviv bis Samstag eingestellt, auch Ryanair hat vorerst bis Mittwoch alle Flüge abgesagt. Derweil wartet eine Gruppe deutscher Berufsschüler darauf, Israel schnellstmöglich verlassen zu können. Die elf Schülerinnen und Schüler aus Ettlingen bei Karlsruhe sind seit vergangener Woche mit zwei Lehrkräften und einer Begleiterin im Rahmen eines Jugendaustausches in Israel. Sie wurden Samstagabend in Abstimmung mit dem Militär aus der Gefahrenzone in die Negev-Wüste gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 23:15 Uhr