Airbus wächst um weitere 600 neue Stellen in Manching

Manching: Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus will in diesem Jahr 600 neue Mitarbeiter in Manching bei Ingolstadt einstellen. Wie der Betriebsrat am Abend mitgeteilt hat, will das Unternehmen bundesweit rund 3.500 neue Stellen schaffen. Eingestellt werden vor allem Mechaniker, Techniker, Elektroniker, Ingenieure und Informatiker. Hintergrund ist, dass weitere Vertragsabschlüsse für die nächsten Eurofighter bevorstehen. Außerdem steht die Wartung des US-amerikanischen Kampfjets F-35 an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2023 08:00 Uhr