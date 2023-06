"Air Defender" hat auch am Standort Lagerlechfeld begonnen

Meldungsarchiv - 12.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lagerlechfeld: Auch an dem Luftwaffen-Standort im Landkreis Augsburg hat der Flugbetrieb zum internationalen Manöver "Air Defender" begonnen. In Lagerlechfeld sind unter anderem Flugzeuge der US Air Force und der griechischen Luftwaffe stationiert. Der örtliche Kommandant sagte dem BR, der zivile Luftverkehr werde im Süden weniger beeinträchtigt als in anderen Regionen Deutschlands. Hier würden vor allem Lufträume genutzt, die sowieso für das Militär freigehalten sind. - "Air Defender" ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato. Beteiligt sind 25 Länder, geflogen wird von insgesamt sechs Militärstandorten aus, vier davon liegen in Deutschland. Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Högl, bezeichnet das Manöver als "Zeichen der Stärke" gegenüber Russland. Die Übung solle nicht zur Eskalation beitragen. Aber es sei auch wichtig, ein deutliches Signal zu senden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2023 16:00 Uhr