Aigner warnt vor verfassungsfeindlicher Gesinnung

Herrenchiemsee: Bayerns Landtagspräsidentin Aigner hat vor verfassungsfeindlicher Gesinnung in der Demokratie gewarnt. Vertreter einer Partei bedienten Verschwörungstheorien und verletzten die Menschenwürde ganzer Personenkreise mit Hass und Hetze, sagte sie, ohne die AfD beim Namen zu nennen. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder in seiner Rede beim Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier an Politiker und Bürger appelliert, sich stärker gegen Extremismus zu positionieren. Beim Festakt rief er dazu auf, die Verächter der Demokratie in die Schranken zu weisen. Der Verfassungskonvent war im August 1948 im Schloss Herrenchiemsee zusammengekommen und hatte damals eine Grundlage für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 22:00 Uhr