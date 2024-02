Aigner sieht Demokratie von rechts und links bedroht

München: Landtagspräsidentin Aigner von der CSU sieht die Demokratie von den Rändern her bedroht. Das gelte für rechts ebenso wie für links, schreibt Aigner auf der Plattform X. Man müsse nicht mit dem Finger auf die jeweils andere Seite zeigen. Aigner bezieht sich dabei offenkundig auch auf die jüngsten Vorfälle bei der Jahresversammlung der Grünen im oberfränkischen Hirschaid. Dort hatten am Mittwoch mehr als 300 Demonstranten bei einer nicht angemeldeten Kundgebung erhebliche Aggressivität gezeigt. Ministerpräsident Söder lehnte eine Stellungnahme zu den Vorfällen ab. Grünen-Bundestagsfraktionschefin Dröge mahnte im BR-Interview mehr Solidarität von Seiten der Unionsparteien mit den Grünen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 14:00 Uhr