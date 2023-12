Aigner ruft zu Optimismus und Hoffnung auf

München: Bayerns Landtagspräsidentin Aigner ruft in ihrer Weihnachtsbotschaft zu Optimismus und den Glauben an die Kraft von Zusammenhalt und Zuwendung auf. Nur im Miteinander gelinge es, aus dem Krisenmodus zu kommen. Sie ermunterte die Bürger, sich an solchen Menschen zu orientieren, die wie Leuchtfeuer der Hoffnung erscheinen. Über die zunehmenden Angriffe auf die Demokratie zeigte sich die CSU-Politikerin besorgt: Es gebe zu viel Spott, Herabwürdigung und Unversöhnlichkeit in unserer Gesellschaft. Angefacht werde dies von Menschen, die Freude daran hätten zu zündeln. Das sehe sie auch in den Parlamenten. Nicht jeder, der in unserer Demokratie gewählt ist, ist auch ein Demokrat, so Aigner wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 18:00 Uhr