Aigner rüffelt Minister wegen Verstoß gegen Corona-Auflagen

WHO mahnt zu Vorsicht an Weihnachten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO mahnt an Weihnachten zur Vorsicht. In der Corona-Krise könne die Zeit des Feierns sehr schnell in Traurigkeit umschlagen, warnte WHO-Chef Tedros. Er appellierte an die Menschen, sich und andere zu schützen. Nach neuesten Angaben sind in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden weitere 496 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Außerdem meldet das Robert-Koch-Institut 28.438 Neuinfektionen - etwa 5.000 mehr als vergangenen Samstag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 07:00 Uhr