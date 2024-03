Aigner kündigt Ordnungsgeld im Landtag an

München: Wer gegen die parlamentarische Ordnung und die Würde des Bayerischen Landtags verstößt, muss künftig mit härteren Strafen rechnen. Landtagspräsidentin Aigner hat heute ein dreistufiges Verfahren angekündigt: Zunächst soll es einen Ordnungsruf geben, bei Wiederholung oder besonders gravierenden Vorfällen ein Ordnungsgeld von bis zu 2.000 Euro, das in einem weiteren Schritt verdoppelt werden kann. Letztes Mittel ist der Ausschluss von der Sitzung. Die bisher möglichen Rügen werden damit abgeschafft. Die Pläne zielen vor allem in Richtung AfD. Die meisten Rügen der vergangenen Sitzungsperiode gingen an Abgeordnete dieser Partei. Aigner kündigte zudem eine jährliche Umfrage zur Zufriedenheit mit der Demokratie in Bayern an. Dieser erste "Demokratiespiegel" soll nach der Sommerpause präsentiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2024 19:15 Uhr