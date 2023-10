Aigner erwägt Bußgelder für Rügen im Landtag

München: Vor der ersten Sitzung des neuen Landtags hat die designierte Landtagspräsidentin Aigner angekündigt, für einen anständigen Ton in den Parlamentsdebatten zu sorgen. Im Interview mit dem BR verwies sie auf die zahlreichen Rügen in der letzten Legislaturperiode. Einige Abgeordnete hätten diese wie eine Trophäe vor sich hergetragen. Aigner will deshalb den Fraktionen vorschlagen, mit Bußgeldern zu arbeiten, so wie der Bundestag. Zum Fall des per Haftbefehl gesuchten AfD-Politikers Halemba sagte die CSU-Politikerin, sollte Halemba im Landtag erscheinen, sei er ab 15 Uhr Abgeordneter. Dann müsste das Plenum seine Immunität aufheben. Zurzeit gilt Halemba als untergetaucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 08:00 Uhr