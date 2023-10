Aigner beklagt sinkende Frauenquote im Landtag

München: Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner beklagt, dass im Maximilianeum immer weniger Frauen vertreten sind. Dem "Münchner Merkur" von morgen sagte Aigner, nach der Wahl vom Sonntag liege die Frauenquote mit 25,1 Prozent nochmals niedriger als in der vergangenen Legislaturperiode. Damals lag die Quote nach ihren Angaben bei knapp 27 Prozent. Die CSU-Politikerin verlangte in diesem Zusammenhang, dass der Politikbetrieb familienfreundlicher wird. Gerade in der Kommunalpolitik seien viele Termine und Sitzungen nur schwer vereinbar mit Job und Kindern. Genau dort aber werde der Grundstein für politische Karrieren gelegt, so Aigner weiter. Nach den Plänen der CSU-Fraktion soll die 58-Jährige auch in der neuen Wahlperiode das Amt der Landtagspräsidentin ausüben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 18:45 Uhr