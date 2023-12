Aigner appelliert an den Gemeinsinn und ruft zu Optimismus auf

München: Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner hat sich besorgt über die zunehmenden Angriffe auf die Demokratie geäußert. In der Gesellschaft sei zu viel Spott, zu viel Herabwürdigung und zu viel Unversöhnlichkeit, beklagte Aigner in ihrer Weihnachtsansprache. Angefacht werde dies von Menschen, die Freude daran hätten, zu zündeln. Aigner fügte hinzu, nicht jeder, der demokratisch gewählten Mandatsträger sei auch ein Demokrat. - Zugleich rief die CSU-Politikerin dazu auf, optimistisch zu bleiben. Die Bürger sollten sich an Menschen orientieren, die Hoffnung und Zusammenhalt verbreiten würden. Das BR-Fernsehen sendet die Weihnachtsansprache heute Abend um 18:40 Uhr.

