Agrarminister fordern neues Gesamtkonzept für Tierhaltung in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Quedlinburg: Nach dem Willen der Agrarminister von Bund und Ländern soll die Bundesregierung möglichst schnell ein Gesamtkonzept für den Umbau der Tierhaltung vorlegen. Das hat der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz und Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister, Schulze, in Quedlinburg gefordert. Das müsse allerdings auch mit der entsprechenden Finanzierung untersetzt sein, so der CDU-Politiker, außerdem müssten die Länder das Konzept mit erarbeiten. Viele Parteien sind sich bei den Maßnahmen bereits länger einig: Eine Experten-Kommission hatte 2020 ein Konzept für einen schrittweisen Umbau vorgelegt – mit deutlich höheren Standards. Strittig ist vor allem die Finanzierung: Bundesagrarminister Özdemir sagte, wer Nein zu dieser Finanzierung sage, sage auf Dauer Nein zu deutschem Fleisch und damit auch zur Tierhaltung in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 22:00 Uhr