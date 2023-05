Agrarminister beraten über Umbau der Nutztierhaltung

Meldungsarchiv - 05.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten heute über die Zukunft der Nutztierhaltung. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will einen Umbau hin zu weniger Tieren pro Stall. Die Agrarminister - vor allem der Unionsgeführten Bundesländer - kritisieren den Weg, den die Bundesregierung einschlägt. Sie fürchten, er könnte dazu führen, dass immer mehr Landwirte aufhören. Zugleich, so die Befürchtung, würden dann vermehrt Lebensmittel importiert werden, die unter geringeren Tierwohl- und Umweltstandards erzeugt werden. Die Sondersitzung wurde nach einem Treffen der Agrarminister Ende März angesetzt, weil damals keine gemeinsame Linie gefunden werden konnte. Landwirtschaftsminister Özdemir will am frühen Nachmittag über die Ergebnisse informieren.

