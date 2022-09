Agrarminister beraten in Quedlinburg über Energiepreise

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Quedlinburg: Bei der Konferenz der Agrarminister der Länder stehen seit dem Vormittag die Folgen des Ukrainekriegs und die immens gestiegenen Energiepreise im Mittelpunkt. Bei den Beratungen in der Stadt im Harz rief der Vorsitzende des Gremiums, Schulze, die Bundesregierung dazu auf, einen Preisdeckel für die Ernährungswirtschaft zu beschließen. Nach seinen Worten können damit sowohl Landwirte als auch Verbraucher entlastet werden. Auf der Konferenz wird auch über den Umbau der Nutztierhaltung gesprochen. Der Deutsche Bauernverband forderte mehr Klarheit von der Politik, damit für mehr Tierwohl in den Ställen gesorgt werden kann. Bundesagrarminister Özdemir plant ein staatliches Tierhaltungskennzeichen, was aber von einigen Ländern abgelehnt wird.

